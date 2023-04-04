Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Семейная пара задержана в Свердловской области по подозрению в шпионаже

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Свердловской области сообщило о задержании супружеской пары, подозреваемой в шпионаже в отношении оборонно-промышленного предприятия.

"В результате спецоперации в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ в условиях проведения специальной военной операции", - говорится в пресс-релизе регионального УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме шпионажа).

"По месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности", - добавили в УФСБ.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД вызвал временного поверенного в делах Франции из-за публикации о Буче

Что произошло за день: вторник, 4 апреля

Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.

Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.
Убийство Владлена Татарского

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня

Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге

Минфин и ЦБ РФ не стали возражать против использования б/у запчастей в авторемонте по ОСАГО

Минфин и ЦБ РФ не стали возражать против использования б/у запчастей в авторемонте по ОСАГО

Россельхознадзор считает невозможным распространение сибирской язвы в РФ

Россельхознадзор считает невозможным распространение сибирской язвы в РФ

ФСИН хочет обязать членов ОНК уведомлять о посещении СИЗО за 48 часов до прихода

Заочно арестованному в РФ Артему Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Рабочие советы ГАЗа просят власти взять под контроль уход Volkswagen из РФ

Рабочие советы ГАЗа просят власти взять под контроль уход Volkswagen из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });