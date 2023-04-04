Семейная пара задержана в Свердловской области по подозрению в шпионаже

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Свердловской области сообщило о задержании супружеской пары, подозреваемой в шпионаже в отношении оборонно-промышленного предприятия.

"В результате спецоперации в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ в условиях проведения специальной военной операции", - говорится в пресс-релизе регионального УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме шпионажа).

"По месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности", - добавили в УФСБ.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.