Минфин думает, как "окрасить" новые зарубежные инвестиции для либерализации их вывода

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Идея ослабить ограничения по выводу капитала для новых инвестиций из-за рубежа в целом поддерживается, изучаются технические возможности для идентификации этих средств, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Дискуссия проходит хорошо, концептуально мы чувствуем поддержку на всех уровнях. Все понимают, что для привлечения денег из-за рубежа мы должны снять ограничения на то, чтобы эти деньги выводили. Ключевой вопрос - это вопрос администрирования этих денег. Пока у нас нет цифрового рубля, как их покрасить для того, чтобы потом эти деньги выводить. Сейчас как раз технические аспекты этого прорабатываются, но в целом мы чувствуем поддержку этой инициативы. Надеюсь, что в скором времени мы сможем каким-то образом это реализовать", - сказал он.

Ранее Чебесков говорил, что власти рассматривают возможность снятия капитальных ограничений для новых инвестиций из дружественных юрисдикций и также со стороны российских инвесторов, желающих вернуть свой капитал в Россию. Он отмечал, что многие российские инвесторы хранят капитал за границей, и многие из них готовы вкладывать средства в российскую экономику, но они хотят иметь гарантию возможности свободно ими распоряжаться, если им по какой-то причине потребуется эти средства вновь вывести за рубеж.

"Если у них уже деньги там, будь то дружественный инвестор, да даже недружественный, какая нам в принципе разница, недружественный тоже может инвестировать, или наш бизнесмен, они заведут деньги сюда, инвестируют, но потом захотят вывести через какое-то время и наталкиваются на все наши ограничения, которые есть в валютном регулировании и так далее. Они говорят: можете деньги, которые мы ввели, "покрасить", и сказать, я могу эту сумму вывести", - пояснял Чебесков.

Замминистра финансов Алексей Моисеев позже уточнил, что главным барьером на пути инвестиций из-за рубежа является ежемесячный лимит на перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж. Банк России в марте 2022 года ограничил перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж $5000 в месяц, затем, постепенно поднимая планку, довел ее до не более $1 млн (с 1 июля 2022 года).

По словам Моисеева, остаются вопросы - для каких инвесторов делать послабления и как идентифицировать их средства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на съезде РСПП с участием главы государства 17 марта также говорил, что российские власти прорабатывают возможность снятия ограничений на вывод капитала для новых инвестиций, которые зашли в Россию уже после февраля 2022 года. "Речь идет о том, что, если иностранцы будут вкладывать, они могли бы иметь возможность вывести эти деньги из России", - объяснял суть обсуждаемых изменений глава Минфина Антон Силуанов.