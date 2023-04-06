Госдума скорректирует поправки о передаче ребенка под опеку или на усыновление

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Госдума и правительство создадут рабочую группу для доработки поправок к Семейному кодексу, направленных на защиту интересов детей, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Его цитирует сайт Думы.

"Предлагаем, чтобы в случаях, если ребенок оказывается один, приоритет при его усыновлении и решении вопросов в рамках опеки был за близкими родственниками: бабушками дедушками, дядями и тетями", - сообщил спикер.

Речь идет о законопроекте, направленном на защиту интересов ребенка и семьи, который летом 2022 года в парламент внесли депутаты Дмитрий Вяткин и Татьяна Буцкая, а также группа сенаторов. Один из авторов документа Елена Мизулина тогда объясняла, что законопроект направлен "на исключение практики произвольного отобрания детей из семей, предусматривает презумпцию добросовестности родителей и преимущественное право родственников на воспитание ребенка, если он остался без попечения родителей, в том числе временного".

Вопрос о поправках к Семейному кодексу также обсуждали в ходе недавнего отчета правительства.

Володин 5 апреля договорился о создании рабочей группы для доработки законопроекта с вице-премьером Татьяной Голиковой. Группу возглавит первый вице-спикер Думы Александр Жуков.