Дума продлит каникулы по потребительским кредитам до 31 декабря 2023 года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает до 31 декабря 2023 года период, в течении которого граждане и ряд представителей малого и среднего бизнеса могут обратиться в банки за предоставлением каникул по потребительским кредитам.

"Мы работаем над законом постоянного действия по предоставлению кредитных каникул, он даже в первом чтении принят, но нам надо провести большую работу по согласованию с теми каникулами, которые мы предоставили участвующим в спецоперации, их семьям и поэтому просто технически, технологически не успели подготовить ко второму чтению тот базовый закон, который будет постоянно действовать. В связи с этим предложение - действующий законопроект по кредитным каникулам продлить до 31 декабря текущего года, но и одновременно в течение этого года обещаю вам, заверяю вас, мы доработаем базовый закон, который будет постоянно действовать", - сказал в парламенте председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кредитные каникулы для физлиц и ИП были введены в начале пандемии, затем система была модифицирована в кредитные каникулы для мобилизованных граждан и учредителей ООО. Законопроект № 196743-8 о введении на постоянной основе каникул по потребкредитам был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. При этом предлагалось существенно повысить максимальные размеры займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул.

В России еще действуют каникулы по ипотечным кредитам, которые с 2019 года были установлены на постоянной основе. Ипотечные каникулы - это постоянная мера, которой может воспользоваться любой заемщик в течение действия своего ипотечного кредита.

Поправки, предложенные Аксаковым, были внесены ко второму чтению законопроекта № 87705-8, который в рамках первого чтения предлагал разрешить микрофинансовым организациям выдавать компаниям и индивидуальным предпринимателям займы в сумме до 7 млн рублей (действует до 5 млн рублей), но ко второму чтению данная норма была из законопроекта убрана.