Принят закон о продлении каникул по потребкредитам до 31 декабря 2023 года

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 31 декабря 2023 года периода, в течение которого граждане и ряд субъектов малого и среднего предпринимательства могут обратиться в банки за предоставлением каникул по потребительским кредитам.

Таким правом их наделил закон, принятый в самом начале пандемии, норма действовала до 31 марта 2022 г, планировалось сделать ее постоянной, но не успели доработать эту инициативу.

Принятые поправки в палату внес председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

"Мы работаем над законом постоянного действия по предоставлению кредитных каникул, он даже в первом чтении принят, но нам надо провести большую работу по согласованию с теми каникулами, которые мы предоставили участвующим в спецоперации, их семьям и поэтому просто технически, технологически не успели подготовить ко второму чтению тот базовый закон, который будет постоянно действовать. В связи с этим - предложение: действующий законопроект по кредитным каникулам продлить до 31 декабря текущего года, но и одновременно в течение этого года обещаю вам, заверяю вас, мы доработаем базовый закон, который будет постоянно действовать", - объяснял он раньше.

Кредитные каникулы для физлиц и ИП были введены в начале пандемии, затем система была модифицирована в кредитные каникулы для мобилизованных граждан и учредителей ООО.

Законопроект № 196743-8 о введении на постоянной основе каникул по потребкредитам был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. При этом предлагалось существенно повысить максимальные размеры займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. В России еще действуют каникулы по ипотечным кредитам, которые с 2019 года были установлены на постоянной основе. Ими может воспользоваться любой заемщик в течение действия своего ипотечного кредита.