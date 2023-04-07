Правительство РФ рассмотрит законопроект об эксперименте по онлайн-торговле вином

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Речь идет о продаже тихих, крепленых и игристых вин, произведенных из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта АО "Почта России".

"Законопроектом предусматривается проведение эксперимента с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, предусматривается, что эксперимент будет проводиться в двух регионах - Москве и Московской области. Список производителей, которые будут в нем участвовать, должен составить Минсельхоз.

Поручение о проведении эксперимента по онлайн-торговле вином президент РФ Владимир Путин дал в апреле 2021 года. Законопроект подготовил Минфин. Причем это второй документ, который предусматривает продажу вина через интернет. Первый не был принят из-за того, что против него выступили Минздрав и МВД.

Как заявляла в конце прошлого года на первом Российском винодельческом форуме вице-премьер Виктория Абрамченко, эксперимент по онлайн-торговле алкогольной продукцией с использованием инфраструктуры "Почты России" может стать удачным, на его основе сформируется понимание необходимости нормативного закрепления этого канала для развития рынка.

По ее словам, все современные способы доставки качественной отечественной винодельческой продукции нужно использовать.

Проведение эксперимента поддержало и Росалкогольрегулирование. Его представитель на том же форуме не исключал и расширение ассортимента алкогольной продукции, которую можно будет продавать через интернет. Но решение об этом может быть принято только по результатам эксперимента, который должен начаться 1 ноября этого года.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году в РФ было произведено 32,7 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 9,7% больше, чем в 2021 году. Темпы роста производства шампанских и игристых вин были существенно выше - 25,2%, до 16,2 млн дал. Розничные продажи тихих вин в прошлом году выросли на 0,8%, до 53,4 млн дал, игристых и шампанских вин - на 8,6%, до 20 млн дал.