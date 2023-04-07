Правительству могут дать право определять требования к рыболовным судам в рамках инвестквот

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты предлагают передать на уровень правительства введение требований к отечественным судам, которые используются в рамках исполнения контрактов на инвестиционный вылов рыбы и крабов.

Об этом говорится в законопроекте № 331093-8, который размещен в базе парламента. Его внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас в рамках механизма инвестиционных рыбных квот могут работать компании, соответствующие ряду требований, одно из которых - владение на праве собственности или лизинга судами рыбопромыслового флота, построенными на российских верфях. Внесенный законопроект уточняет, что суда должны будут соответствовать требованиям к промышленной продукции, которые определит правительство. Аналогичная поправка вносится и в статью, регулирующую размер (в том числе и инвестиционной) квоты на добычу крабов.

По мнению депутатов, законопроект защитит отечественных производителей судового комплектующего оборудования. Авторы напоминают, что по закону об инвестиционных рыбных и крабовых квотах для их получения рыбопромысловые суда должны быть построены на российских судостроительных верфях. При этом отсутствие в законе о рыбных квотах четко прописанных требований к судам привело к появлению различных подзаконных актов. Принятие законопроекта сделает правоприменение единообразным и позволит обеспечить эффективность мер по защите отечественных производителей судового комплектующего оборудования, считают авторы.