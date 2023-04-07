Песков отказался комментировать предложение о пасхальном перемирии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не видели официальных заявлений Ватикана с предложением объявить пасхальное перемирие на Украине, поэтому оставили без комментариев соответствующую информацию СМИ.

"Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет. Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили об отношении Кремля к этой инициативе.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов ранее сообщил журналистам, что в ходе личной беседы с ним папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие в зоне военных действий на Украине на время празднования Пасхи.