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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Песков отказался комментировать предложение о пасхальном перемирии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не видели официальных заявлений Ватикана с предложением объявить пасхальное перемирие на Украине, поэтому оставили без комментариев соответствующую информацию СМИ.

"Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет. Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили об отношении Кремля к этой инициативе.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов ранее сообщил журналистам, что в ходе личной беседы с ним папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие в зоне военных действий на Украине на время празднования Пасхи.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Ватикан Дмитрий Песков Леонид Севастьянов Украина Франциск
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