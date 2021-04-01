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ДНР не увидела необходимости в новом "пасхальном" перемирии в Донбассе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не видят смысла в предложении Киева согласовать новое "пасхальное" перемирие в Донбассе, поскольку уже действует бессрочное перемирие, заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) Алексей Никоноров.

"Мы за реальные практические и эффективные действия. Есть согласованное в июле 2019 г. бессрочное перемирие. Есть дополнительные меры по его усилению, подписанные 22 июля прошлого года. Они конкретные, детальные и практические. Ничего другого не требуется. Нужно выполнять то, что есть. Мы выполняем", - заявил Никоноров в четверг "Интерфаксу".

Ранее глава киевской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на очередных переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе 14 апреля предложит согласовать новое "пасхальное перемирие".

ДНР Алексей Никоноров Донбасс Украина Леонид Кравчук

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