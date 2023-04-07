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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Лавров предупредил, что Москва может пересмотреть свое участие в "зерновой сделке"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В случае невыполнения условий "зерновой" сделки в Москве будут думать о том, как действовать в других форматах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, то тогда будем думать, нужна ли эта сделка", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Как напомнил Лавров, ранее Москва согласилась продлить сделку на период в 120 дней, потом продлила только на 60 дней, "не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав взывать к совести тех, от кого это зависит".

Сегодня, по словам министра, "в беднейшие страны попадает меньше 3% того самого зерна, которое идет с Украины, львиная доля его оказывается в Евросоюзе".

"Поэтому, - подчеркнул Лавров, - если у них (стран Запада - ИФ) не будет желания по-честному подойти к тому, что предложил и настойчиво продвигал господин Гутерриш (генсек ООН - ИФ), пусть продолжают отгружать соответствующую продукцию с Украины по земле, сухопутным путем, железной дорогой, по рекам".

"А мы будем работать, если придется, уже и вне рамок этой инициативы. У нас есть возможность делать это с Турцией, с Катаром. Наш экспорт в нуждающиеся страны не пострадает", - отметил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров
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