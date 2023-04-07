Мишустин потребовал вовлечь в оборот неиспользуемую недвижимость для экономии бюджета

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Необходимо вовлекать в оборот неиспользуемые здания и объекты незавершенного строительства, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"У нас, я бы сказал даже, висят тысячи неиспользуемых зданий, помещений, земельных участков, а также объектов незавершенного строительства. При этом целый ряд ведомств вынуждены арендовать офисы и оплачивать рыночную стоимость за эту аренду. (...) Весь имущественный ресурс нужно использовать более рационально, максимально реализовывать его экономический потенциал", - сказал он.

По его словам, это необходимо для решения задач средне- и долгосрочного развития через стимулирование вовлечения в хозяйственный оборот, формирование условий для запуска инвестиционных проектов и снижение расходов федерального бюджета.

Премьер подчеркнул, что это позволит поддержать бизнес, улучшить городскую среду и создать рабочие места.

Он пообещал, что будут приняты соответствующие решения, касающиеся определения новых подходов по управлению имуществом, проработки правовых документов, пакета нормативных актов, направленных на повышение эффективности использования земель, оформления собственниками прав на недвижимость, которой они пользуются. Также будут реализованы сервисы, которые упростят поиск подходящего земельного участка как для строительства дачи, так и для ведения агробизнеса или других целей.

Мишустин добавил, что в ближайшее время Росреестром должны быть представлены предложения по совершенствованию законодательства в сфере имущественного ресурса. Они позволят вовлечь в хозяйственный оборот тысячи неиспользуемых гектаров земли, а также сформировать точную базу данных с ответами на все значимые для граждан вопросы, в том числе об инфраструктуре.

Утром на итоговой коллегии Росреестра вице-премьер Марат Хуснуллин поручил усилить контроль за выявлением и вовлечением в оборот заброшенных участков и зданий в стране. Он отметил, что только в Москве обнаружили 108 неиспользуемых федеральных зданий площадью от 500 кв.м до 8 тыс. кв.м. Хуснуллин считает, что этот капитал должен работать.