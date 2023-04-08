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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Почти 30 многоэтажек под Петербургом остались без воды из-за аварии на водоводе

Холодную воду обещают включить к 23:00

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Авария произошла на магистральном водоводе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Над устранением аварии на магистральном водоводе в Новом Девяткино работают десять специалистов и четыре единицы техники. Завершить работы и включить холодную воду в 26 многоквартирных домах планируется к 23:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в старом жилом фонде горячая вода не отключена.

Ранее в субботу жители Нового Девяткино сообщили об отсутствии воды из-за крупной аварии на водоводе.

Санкт-Петербург
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