Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 апреля

Обстрел Израиля из Сирии, Вербное воскресенье, авария на водоводе под Петербургом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Три ракеты были выпущены из Сирии в сторону Голанских высот. ВВС Израиля нанесли ответный удар.

- Православные отмечают Вербное воскресенье. Католики и протестанты - Пасху.

- "Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ. Соболев забил и в свои, и в чужие ворота.

- Почти 30 многоэтажек под Петербургом остались без воды из-за аварии на водоводе. Сбой произошел во Всеволожском районе Ленинградской области.