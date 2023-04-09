Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 апреля
Обстрел Израиля из Сирии, Вербное воскресенье, авария на водоводе под Петербургом
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Три ракеты были выпущены из Сирии в сторону Голанских высот. ВВС Израиля нанесли ответный удар.
- Православные отмечают Вербное воскресенье. Католики и протестанты - Пасху.
- "Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ. Соболев забил и в свои, и в чужие ворота.
- Почти 30 многоэтажек под Петербургом остались без воды из-за аварии на водоводе. Сбой произошел во Всеволожском районе Ленинградской области.