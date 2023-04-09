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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 апреля

Обстрел Израиля из Сирии, Вербное воскресенье, авария на водоводе под Петербургом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Три ракеты были выпущены из Сирии в сторону Голанских высот. ВВС Израиля нанесли ответный удар.

- Православные отмечают Вербное воскресенье. Католики и протестанты - Пасху.

- "Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ. Соболев забил и в свои, и в чужие ворота.

- Почти 30 многоэтажек под Петербургом остались без воды из-за аварии на водоводе. Сбой произошел во Всеволожском районе Ленинградской области.

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