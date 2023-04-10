Корабль Тихоокеанского флота провел противолодочное учение в Японском море

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) отработал в акватории Японского моря алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В ходе поиска подводного объекта во взаимодействии с противолодочными самолетами была обнаружена подводная лодка условного противника, предпринявшая попытки уйти от преследования", - говорится в сообщении.

После установления постоянного контакта с "вражеской" субмариной экипаж корабля атаковал условную цель реактивными глубинными бомбами с помощью реактивно-бомбометной установки РБУ-6000, после чего произвел условный залп торпедами.

В роли подводной условного противника на учении была задействована одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ. Учение прошло на одном из морских полигонов флота, отмечает пресс-служба.