Апелляция поддержала отказ арестовать имущество экс-банкира Клигмана на 10 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 27 января отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Агросоюз") в аресте имущества, включая денежные средства, принадлежащих бывшему банкиру Илье Клигману, в пределах суммы 10 млрд 49 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 27 января отказал АСВ и в аресте имущества и Евгения Урина, который был заместителем Клигмана, на сумму 10 млрд 49 млн рублей.

В оспариваемом определении суда поясняется, что "доказательств совершения действий по отчуждению имущества ответчиками, намерения отчуждения имущества не представлено. Доказательств вынесения постановления о привлечении ответчиков в качестве обвиняемых по уголовному делу по факту хищения имущества банка также не представлено. Доводы, изложенные в заявлении, не подтверждены документально".

Агентство, кроме ареста денежных средств, просило суд запретить Клигману и Урину "совершать сделки, связанные с отчуждением и/или обременением имущества (недвижимого, движимого имущества, банковских счетов, вкладов в РФ и за пределами территории РФ)", стоимость которого соразмерна 10 млрд 49 млн рублей.

Заявление о принятии мер обеспечения АСВ направило в суд в декабре 2022 года.

"Коммерсантъ" в апреле 2021 года писал, что "Клигман стоит за аферами в банке "Агросоюз", Геленджик-банке, банке "Интеркоммерц", Тайм-банке, Анталбанке, Арксбанке, Инкаробанке, Трансинвестбанке, Байкалбанке и целом ряде других кредитных учреждений".

"В рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка "Агросоюз" заочные обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) предъявлены беглому бенефициару этого кредитного учреждения Илье Клигману и его правой руке Евгению Урину", - писала газета.

Между тем Девятый арбитражный апелляционный суд 21 февраля 2023 года по заявлению АСВ арестовал имущество Клигмана в размере 2,5 млрд рублей.

Суд 6 декабря 2022 года по поступившему 21 ноября заявлению АСВ привлек Клигмана в качестве соответчика по иску агентства о взыскании с бывшего предправления Инкаробанка Александра Филипского 2,5 млрд рублей убытков.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа в конце мая 2022 года оставил в силе арест по заявлению АСВ имущества бывшего председателя правления банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова на сумму 10 млрд рублей.

Суд тогда отклонил жалобу АСВ, которое просило принять меры обеспечения в отношении всех должников в рамках иска агентства о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров "Агросоюза" 10 млрд рублей убытков.

Ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, Зеленцов, члены совета директоров Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов.

ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.

Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2019 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Агросоюз" в начале августа 2018 года был включен в Specially Designated Nationals List (SDN List), связанный с Северной Кореей. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Основным собственником банка считался Андрей Шляховой.

После отзыва лицензии у "Агросоюза" ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации – УМ-банке. Лицензию у УМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года.

Банк "Агросоюз" по итогам третьего квартала 2018 года занимал 192-е место по размеру активов (10,7 млрд рублей) и 114-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".