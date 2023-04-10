Председатель СКР представил социальный портрет мигранта-преступника

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступлений трудовыми мигрантами, является низкий уровень жизни, малообразованность и низкооплачиваемый труд, считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Большинство преступлений совершаются мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода, которые в основной своей массе не имеют профессионального образования, зачастую практически не владеют русским языком", - сказал глава СКР в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что прослеживается прямая зависимость между уровнем образования и видом совершенного преступления. Так, по его словам, малообразованные мигранты реже совершают экономические преступления, требующие определенных навыков и знаний. В большинстве случаев они покушаются на жизнь и здоровье, собственность, половую неприкосновенность и половую свободу граждан.

"Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступлений трудовыми мигрантами, является низкий уровень их жизни, обусловленный привлечением к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду, часто без оформления трудовых отношений, особенно в случаях с мигрантами - нелегалами. (...) Из-за нелегального пребывания в России мигранты не обращаются в правоохранительные органы за защитой своих прав, а пытаются самостоятельно добиться полной и справедливой оплаты их труда, в том числе противоправными способами", - сказал Бастрыкин.