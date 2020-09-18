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Российский спектрометр не нашел следов фосфина в атмосфере Марса

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский спектрометр "МИР", находящийся на орбите Марса, за два года наблюдений не обнаружил в атмосфере красной планеты следов фосфина, который считается основным биомаркером - химическим веществом, которое может быть признаком наличия жизни, сообщил "Роскосмос".

"Спектральное разрешение прибора очень высоко, и он мог бы зарегистрировать достаточно малые концентрации фосфина. Но, как показывают наши данные, фосфина в атмосфере Марса нет, или очень мало, не более 2 частиц на 1 млрд. К сожалению, этот биомаркер на Красной планете, видимо, отсутствует", - сказал сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Александр Трохимовский, чьи слова приводятся в сообщении.

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Спектрометр "МИР" установлен на борту орбитального модуля Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. Чувствительность измерений спектрометра составляет 2 ppb (parts per billion, частиц на миллиард).

"Нам стало интересно посмотреть, есть ли "следы" фосфина в данных спектрометра МИР за два года измерений. Наш прибор работает в широком диапазоне длин волн, в том числе, там, где находятся полосы поглощения фосфина - 4,2 микрона", - пояснил Трохимовский.

Результаты исследования будут опубликованы в ближайшее время.

14 сентября в Британском Королевском астрономическом обществе сообщили об обнаружении в атмосфере Венеры газа фосфин. Открытие совершили астрономы из США и Великобритании. На Земле фосфин вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие этого газа считается одним из признаков наличия жизни на планете.

МИР (MIR - сокращение от Mid-IR, средний инфракрасный диапазон) - один из трех спектрометров в составе российского прибора АЦС, который с 2018 года работает в составе модуля Trace Gas Orbiter. Его задача - поиск малых составляющих в атмосфере Марса, в первую очередь, метана, который пока считается основным кандидатом в биомаркеры.

Роскосмос Марс

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