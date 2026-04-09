При создании аппарата "Венера-Д" используется задел, полученный от миссии ExoMars-2022

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Задел, полученный при подготовке впоследствии отмененного российско-европейского проекта ExoMars-2022, активно используется в создании космического аппарата для исследования Венеры, сообщил на Российском космическом форуме генконструктор НПО Лавочкина Александр Митькин.

"Например, в "Венере" спускаемый аппарат, мы активно используем задел, созданный в рамках проекта ExoMars-2022, - сказал он. - Он не состоялся с точки зрения запуска, но аппарат полностью отработан, и ряд технических решений, связанных с пуском, с конструкцией, обеспечивающей пуск, мы активно применяем".

17 марта 2022 года правящий совет ESA (Европейское космическое агентство) признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по проекту ExoMars-2022. Вскоре "Роскосмос" сообщил о договоренности с ESA о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022.

30 октября 2024 года директор департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" Татьяна Тищенко сообщила, что посадочную платформу "Казачок" и научные приборы для проекта ExoMars-2022 вернули из Европы в Россию.

Также сообщалось, что "Роскосмос" и Российская академия наук прорабатывают возможность исследований Марса с уже созданной базой, в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров.

ExoMars - совместная программа ESA и госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состояла из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входила российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.