Минобороны РФ сообщило о поражении пунктов управления двух бригад теробороны Украины

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о поражении пунктов управления 125-й и 126-й бригад территориальной обороны Украины в районе Ямполовки Донецкой народной республике (ДНР) и Новоберислава Херсонской области.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Также, по словам Конашенкова, уничтожены 11 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах", - заявил он.

В районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, в районе Новолюбовки ЛНР - склад 66-й механизированной бригады ВСУ, в районе Краматорска ДНР - склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, сказал Конашенков.

По направлениям

"Южная" группировка российских войск ведет активные действия на донецком направлении, удары по вооруженным силам Украины за минувшие сутки нанесены и в других районах боевых действий.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Розовка Луганской народной республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области", - сообщил Конашенков.

По его словам, потери противника здесь составили свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20.

"На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На южно-донецком и запорожском направлениях, сказал он, "ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области".

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сказал официальный представитель министерства обороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9414 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель военного ведомства.