Спасатели выдвинулись в засыпанный пеплом район на Камчатке

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Группа спасателей выдвинулась в Усть-Камчатский район, где идут мощные пеплопады от извергающегося вулкана Шивелуч, сообщает во вторник пресс-служба правительства Камчатского края.

"Спасатели доставят в населенные пункты района первую партию медицинских одноразовых масок - 7 тысяч, займутся обеспечением безопасности на дорогах, в случае если кто-то оказался в пути на момент начала пеплопада, и, в случае необходимости, будут оказывать помощь населению Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении.

В поселок Ключи, где зарегистрирован сильнейший за последние 60 лет пеплопад, отправились сотрудники МЧС, специалисты краевого спасательного ведомства и регионального поисково-спасательного отряда.

"Также мы сегодня приняли решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону Ключей и Усть-Камчатска. Мы понимаем, что сегодня кто-то мог остаться на дороге, на повороте. Для того, чтобы эту ситуацию решить, группировка спасателей поможет людям, будут разворачивать автомобили, либо в сторону Эссо, либо в сторону Мильково. В случае крайней необходимости МЧС будет сопровождать людей, если кто-то в период извержения и пеплопада оказался в непосредственной близости от вулкана", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

Ранее всех учеников школ и воспитанников детских садов в населенных пунктах района распустили по домам. Жителям района рекомендовано не выходить из домов, плотно закрыть окна и двери, чтобы избежать попадания пепла в жилища. Сотрудники местных администраций провели подомовой обход всех жителей. Больницы и амбулатории переведены на круглосуточный режим работы.

"Сейчас в каждом населенном пункте, оказавшемся в зоне пеплопада, организованы горячие линии, позвонив на которые местные жители смогут получить всю необходимую оперативную информацию и обратиться за помощью. Продуктов питания, товаров первой необходимости и масок для защиты органов дыхания в районе достаточно", - отметил Василевский.

Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь идет снег, метель). Однако, по расчетам, высота пеплового облака составила 15 километров.

Извержению вулкана присвоен наивысший - красный код авиационной опасности.

Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 30 км.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.