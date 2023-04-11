В РСТ спрогнозировали рост турпотока на Камчатку из-за извержения вулкана

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Начавшееся в ночь на 11 апреля мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке не предоставляет опасности для туристов и может привлечь в регион любителей необычных явлений природы, сообщил Российский союз туриндустрии.

"Вулкан находится далеко от всех основных туристических маршрутов, поэтому, чтобы возникла серьезная опасность, нужно поехать в район самого события. По опыту предыдущих извержений, они не создавали опасности туристам на основных маршрутах даже в высокий летний сезон", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров, сейчас в Камчатском крае мало туристов, так как зимний сезон уже завершен, а летний еще не начался.

"Скорее всего это событие может привести к росту турпотока на Камчатку. В прошлый раз, когда Шивелуч извергался, люди быстро собирали группы и ехали смотреть извержение. В том числе, это интересует фотографов", - отмечают в объединении.

Сильная фаза извержения Шивелуча началась около часа ночи по местному времени во вторник. К шести утра она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 километров. Пепловое облако преимущественно распространялось в западном направлении, в ближайших населенных пунктах прошли сильные пеплопады. Школы и соцучреждения района во вторник не работают. Дорогу Ключи - Усть-Камчатск закрыли из-за плохой видимости.

Извержению Шивелуча присвоен наивысший - красный код авиационной опасности.

Местные власти рекомендовали туристам не посещать окрестности вулкана в радиусе 30 км.

В 2022 году Камчатку посетили почти 300 тысяч туристов, это на 20% больше, чем годом ранее.