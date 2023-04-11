Бастрыкин предлагает обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем и покрывать расходы на дорогу

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что работодатели должны нести социальную ответственность за нанятых ими трудовых мигрантов.

"Представляется целесообразным возложить на работодателей обязанность обеспечивать трудовых мигрантов жильем, компенсировать транспортные расходы на дорогу к месту работы в России и на выезд из страны при прекращении трудовых отношений", - сказал глава СКР в интервью "Интерфаксу".

Бастрыкин напомнил, что указом президента РФ в прошлом году создана Межведомственная комиссия Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Ее целями являются обеспечение национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

"Надо добиваться того, чтобы миграционные процессы стали позитивным фактором, способствующим развитию российской экономики, улучшению демографической ситуации и обеспечению безопасности страны", - сказал глава СКР.