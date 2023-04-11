Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Заявки на проведение электронного голосования на предстоящих в сентябре выборах подали почти 30 регионов страны, сообщила на пресс-конференции председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она уточнила, что это "27 регионов плюс Москва".

По словам Памфиловой, электронное голосование в столице состоится, а что касается заявок регионов, то "их ждет тщательнейшее рассмотрение" в ЦИК.

"Эти регионы подали заявки, но это не значит, что все они смогут участвовать в электронном голосовании", - уточнила она.

В середине марта сообщалось, что провести ДЭГ были готовы 25 регионов.

Центризбирком Элла Памфилова ДЭГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон об электронных повестках

Госорганы будут должны сдавать в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учету

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Песков заявил, что новая волна мобилизации в РФ не планируется

Закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв

"Форум гражданского общества Россия-ЕС" признан нежелательным в России

Повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете на Госуслугах

Повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете на Госуслугах

ЦБ предупредил экспортеров о рисках при переходе на расчеты в юанях по старым контрактам

Александр Бастрыкин: мигранты стали одним из факторов социальной напряженности в мире и России

Александр Бастрыкин: мигранты стали одним из факторов социальной напряженности в мире и России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });