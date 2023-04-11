Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Заявки на проведение электронного голосования на предстоящих в сентябре выборах подали почти 30 регионов страны, сообщила на пресс-конференции председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она уточнила, что это "27 регионов плюс Москва".

По словам Памфиловой, электронное голосование в столице состоится, а что касается заявок регионов, то "их ждет тщательнейшее рассмотрение" в ЦИК.

"Эти регионы подали заявки, но это не значит, что все они смогут участвовать в электронном голосовании", - уточнила она.

В середине марта сообщалось, что провести ДЭГ были готовы 25 регионов.