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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Заявки на электронное голосование на выборах в сентябре подали 25 регионов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Заявки на проведение электронного голосования на выборах в сентябре 2023 года в Центризбирком России подали 25 регионов, сообщила на заседании комиссии председатель ЦИК Элла Памфилова.

"На данный момент мы, предварительно, уже получили 25 заявок. В данном случае не считая Москвы, которая будет проводить ДЭГ на собственной платформе, закон это разрешает, определяет", - сказала она.

По ее словам, это не итоговый список, этот список может как дополниться, так и сократиться.

Памфилова также сообщила, что потенциально федеральная платформа ДЭГ может применяться в семи часовых поясах.

"Мы внимательно рассмотрим поступившие заявки, разберем все плюсы и минусы применения ДЭГ на той или иной территории. И только потом определим те субъекты, которые будут максимально готовы к проведению дистанционного электронного голосования", - заявила она.

В частности, заявки подали Белгородская, Владимирская, Воронежская, Кировская области, Крым, Карелия, Хакасия, а также Самарская, Ульяновская, Оренбургская области и другие регионы.

По словам Памфиловой, на предстоящих в сентябре выборах в ДЭГ в России смогут принять участие около 23 млн избирателей, если решат проголосовать онлайн. Потенциально онлайн-голосование может охватить 458 выборов и 1 495 видов бюллетеней, добавила она.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 регионов.

В 2022 году ДЭГ провели в семи регионах на федеральной платформе и в Москве - на столичной.

Элла Памяилова ДЭГ Центризбирком
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