Семь регионов из 31 отозвали из Центризбиркома заявки на электронное голосование

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - 31 регион подал заявки в Центризбирком на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре на федеральной платформе; семь из них было отозвано, сообщила на заседании комиссии председатель ЦИК Элла Памфилова.

На рассмотрении комиссии остаются 24 заявки.

Если будет принято решение проводить электронное голосование в Москве, оно будет проводиться на московской платформе, добавила она.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав более 20 субъектов и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.

На выборах 2022 года в ДЭГ, которое проводилось в семи субъектах на федеральной платформе, приняли участие около 95 тысячи граждан. В Москве по итогам муниципальных выборов в электронном голосовании приняли участие свыше 1,7 млн избирателей.