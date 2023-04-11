Дума упростила процедуру признания погибшими и пропавшими без вести в зоне СВО

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законы об упрощении процедуры признания бойцов и гражданских лиц пропавшими без вести и погибшими в зоне СВО. Они должны вступить в силу через месяц после опубликования.

Первый закон вводит специальный порядок выдачи справки о смерти военнослужащего, умершего или погибшего во время прохождения военной службы по призыву или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время либо военного обучения в период военного положения и в военное время.

В частности, предлагается предусмотреть, что документ о смерти может быть выдан не только медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность, но и другим уполномоченным лицом.

Также предлагается признать утратившим силу положение, согласно которому для подачи заинтересованными лицами заявления о признании военнослужащего или иного гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим необходимо указать день окончания военных действий.

Другой закон предусматривает особенности применения положений Гражданского кодекса в части признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления судом умершим военнослужащего или иного гражданина, пропавшего без вести в связи с военными действиями - по отношению к гражданам, участвовавшим в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области или в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО.

Также это касается лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России, лиц, проходивших в ВС России службу по контракту, лиц, находившихся на военной службе (службе) в войсках Росгвардии, в воинских формированиях и добровольцев, а также граждан, проживавших на указанных территориях.

Как объяснял ранее один из авторов законопроектов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, после принятия этих законов достаточно будет заявления командира, видевшего гибель бойца, чтобы он был признан погибшим.

"Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд", - рассказывал он.

По действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий.

Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года и распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье, сообщил Турчак.

Законы внесены в Госдуму рабочей группой по вопросам СВО, добавил он.

По словам Турчака, "в условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто - длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки".

Законы вступят в силу через месяц после официального опубликования.