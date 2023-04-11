Президент РФ предложил правительству и ЦБ оценить работу ограничений на движение капитала

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил правительству вместе с ЦБ РФ оценить работу сохраняющихся ограничений на движение капитала, их влияние на российскую экономику.

"Во втором квартале прошлого года Банк России и правительство ввели ограничения на вывоз капитала, и это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены", - сообщил президент на совещании по экономическим вопросам.

"Я предлагаю сегодня вместе с коллегами из Центрального банка оценить, как работают эти решения, какое влияние они оказывают на нашу экономику", - отметил Путин.