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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Кадыров сообщил о задержании участника бандподполья в Надтеречном районе Чечни

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в селе Гвардейское Надтеречного района республики вооруженного участника бандитского подполья.

"Правоохранители отрабатывали оперативку об участнике незаконного формирования, который прибыл в республику из соседнего региона. По имеющейся информации, злоумышленник был вооружен, в связи с чем было принято решение провести ночную спецоперацию с привлечением технических средств для максимальной безопасности гражданского населения", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Чеченский глава уточнил, что преступнику было предложено сдаться, "однако, он предпринял попытку скрыться".

"Силовики ранили злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения и взяли его живьем. Личность преступника установлена, он уже дает показания", - сообщил Кадыров, добавив, что среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Рамзан Кадыров Чечня
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