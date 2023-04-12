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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Правительство РФ нашло решение проблемы основного абонента в газификации

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в скором времени внесет в Госдуму законопроект, в котором найдено решение проблемы основного абонента (которая осложняет реализацию программ газификации), сообщает в среду пресс-служба кабмина по итогам заседания Федерального штаба по газификации.

В документе пропишут, в том числе условия перехода бесхозяйных газовых сетей во владение или аренду газораспределительными организациями и правила тарификации при транспортировке газа по таким сетям.

"За последние два года была создана практически новая модель газификации и существенно поменялась нормативно-правовая база. Ответственность за прокладку межпоселковых газопроводов и подготовку объектов газификации переведена с муниципалитетов и субъектов Российской Федерации на операторов газоснабжения и газораспределительные организации", - напомнил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении.

Неделей ранее, 6 апреля, как сообщал "Газпром межрегионгаз", Новак проводил совещание по вопросу подключения к сетям газораспределения, принадлежащим основным абонентам-физлицам. В этой связи газовики отмечали, что "Газпром межрегионгаз" подготовил и направил в профильные органы власти ряд предложений по внесению изменений в ФЗ "О газоснабжении" и Градостроительный кодекс РФ. Предлагаемые изменения направлены на снижение барьеров для подключения новых потребителей к газовым сетям в рамках догазификации.

"Очень важно решить вопросы взаимодействия с основным абонентом на законодательном уровне. Это будет способствовать более эффективному использованию уже построенных газопроводов для подключения к газовым сетям домовладений в газифицированных населенных пунктах", - привела компания комментарий заместителя генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Олега Ляпустина.

Месяцем ранее заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Артем Верхов сообщал, что в ходе обсуждений отдается предпочтение законодательного запрета на принадлежность газовых сетей субъектам, не обладающим статусом газораспределительной организации. При этом получение статуса ГРО станет более сложным из-за введения квалификационных критериев.

Минэнерго совместно с "Газпромом" предварительно оценили, что в России "основные абоненты" владеют 500 тыс. газопроводов на 600 тыс. км.

Александр Новак Правительство РФ Госдума
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