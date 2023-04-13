Песков опроверг сообщения о том, что арест Гершковича был санкционирован Путиным

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что Владимир Путин лично предварительно одобрил арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которому ФСБ вменила шпионаж.

"Нет, это не прерогатива президента, этим занимаются специальные службы, они выполняют свою работу", - сказал Песков, комментируя на брифинге соответствующую публикацию.

"Еще раз хочу напомнить, что этот журналист был взят с поличным", - сказал он.

Гражданин США Гершкович был задержан 29 марта, а на следующий день Лефортовский суд Москвы арестовал его до конца мая по делу о шпионаже. По версии ФСБ, журналист по заданию американской стороны собирал сведения, составляющие гостайну, об одном российском оборонном предприятии, и был задержан при попытке получить эту информацию.

Песков не раз говорил, что корреспондент был задержан с поличным.

В США считают, что Гершкович был задержан незаконно.