В Кремле заявили, что Черное море никогда не будет морем НАТО

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Черное море никогда не будет морем НАТО, оно общее для всех прибрежных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух противоречиях. НАТО и демилитаризация - взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Черное море нужно демилитаризировать и превратить во внутреннее море НАТО.

"Это общее море для всех прибрежных государств. Оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности. Это должна быть неделимая безопасность", - подчеркнул представитель Кремля.