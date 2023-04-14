Иностранных военных атташе проинформируют о задачах проверки Тихоокеанского флота

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проинформировать иностранных военных атташе о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота.

"Заместителю министра обороны Российской Федерации Фомину Александру Васильевичу организовать доведение до военных атташатов информации о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота", - сказал Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства в пятницу.

По его словам, "проверка будет иметь ряд особенностей".

"Перед развертыванием сил в районы проведения учений в короткие сроки планируется вскрыть подводную обстановку на подходах к пунктам базирования сил флота", - сообщил Шойгу.

"Основные учения с корабельными группировками провести с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке", - сказал министр обороны.

"На протяжении всей проверки прошу обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику", - заявил он.