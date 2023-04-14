Проверка Тихоокеанского флота будет трехэтапной

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Внезапная проверка Тихоокеанского флота будет проведена в три этапа, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"На первом этапе Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности "Полная", - сказал Герасимов на совещании военного ведомства в пятницу.

По его словам, на первом этапе будут спланированы практические действия, также предстоит проверить дежурные силы и средства по ПВО, авиационные подразделения, решающие задачи совместно и в интересах Тихоокеанского флота.

"В ходе второго этапа после завершения приведения в боевую готовность обеспечить развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки", - сказал Герасимов.

"Для наращивания системы ПВО совершить марш не дежурными зенитными ракетными дивизионами зенитных ракетных полков на ракетно-опасные направления и заступить на боевое дежурство", - сказал он.

Начальник Генштаба заявил, что на втором этапе особое внимание необходимо обратить на своевременное развертывание корабельных сил в районы формирования группировок, а также наращивание сил боевого дежурства по ПВО.

"Отдельно взять на контроль вопросы обеспечения боевой устойчивости РПЛСН (ракетных подводных лодок стратегического назначения), готовности их к применению оружия", - заявил Герасимов.

"На третьем этапе, в соответствии с принятыми решениями на применение сил (войск) флота и планами мероприятий, практически отработать учебно-боевые задачи", - сказал он.

По словам Герасимова, для внезапной проверки Тихоокеанского флота РФ создана учебная обстановка, "характерная периоду непосредственной угрозы агрессии".

"В рамках мероприятия необходимо создать для проверяемых условия, максимально соответствующие содержанию и характеру современной вооруженной борьбы", - заявил он.