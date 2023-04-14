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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Министры обороны России и Китая проведут переговоры в Москве

Ли Шанфу посетит РФ 16-18 апреля, это его первая зарубежная поездка после назначения на пост главы военного ведомства КНР

Министры обороны России и Китая проведут переговоры в Москве
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре)
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, глобальную и региональную безопасность обсудят министры обороны РФ Сергей Шойгу и КНР Ли Шанфу на переговорах в Москве, сообщает российское военное ведомство в пятницу.

Министр обороны Китая посетит РФ с официальным визитом в период с 16 по 18 апреля, говорится в сообщении.

В Минобороны России отмечают, что это первая зарубежная поездка Ли Шанфу "после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года".

Китай Сергей Шойгу Минобороны России Ли Шанфу
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