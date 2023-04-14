Что произошло за день: пятница, 14 апреля

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, уточненный прогноз Минэкономразвития РФ на 2023 год, утверждение пенсионной реформы во Франции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Тихоокеанский флот в пятницу в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал основной целью проверки "наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений". В Кремле заявили, что это обычная практика для поддержания боеготовности Вооруженных сил РФ.

- Министр обороны Китая посетит РФ с официальным визитом в период с 16 по 18 апреля. Запланированы переговоры министров обороны РФ и КНР Сергея Шойгу и Ли Шанфу.

- США начали выдавать визы делегации России для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке, но "сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов", заявили в МИД РФ.

- Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%, к 2026 году рост ускорится почти до 3% в год. В уточненном макропрогнозе министерство улучшило ожидания по инфляции, предусмотрев ее на уровне 5,3% (ранее - 5,5%). Среднегодовой курс в прогнозе заложен на уровне 76,5 руб./$, в 2024-2026 ожидается плавное ослабление рубля.

- Конституционный совет Франции утвердил пенсионную реформу, повышающую возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет.

- "Белавиа" получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиакомпаний.

- Президент Литвы наложил вето на закон, ограничивающий россиян в получении литовских виз и ВНЖ. Гитанас Науседа предлагает Сейму установить одинаковые ограничения для граждан России и Белоруссии.

- Европейская межпланетная станция выведена на орбиту и начала полет к Юпитеру.