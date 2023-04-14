Мишустин пообещал укреплять в стране институты рыночной экономики

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что Россия продолжит развивать рыночную экономику и останется открытой для зарубежных партнеров. Он сказал об этом на на расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

"В основе устойчивости экономики - ее рыночный характер. Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране", - сказал премьер.

"Несмотря на попытки сдержать развитие России, мы остаемся открытыми, в том числе для инвесторов и участников глобальной торговли", - добавил он.

Мишустин напомнил о приоритетах экономической политики страны - это "вопросы безопасности, социальная поддержка уязвимых категорий граждан, технологическое развитие, расширение инфраструктуры, интеграция новых регионов".