Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В "Роскосмосе" рассказали о космическом буксире, который сможет уводить старые спутники

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Космический ядерный буксир "Зевс", который сейчас создается в России, сможет уводить неработающие геостационарные спутники в дальний космос, чтобы поддерживать "чистоту" околоземной орбиты, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Есть идея использовать этот буксир, в том числе для очистки, по крайне мере, на геостационарных и высокоэлептических орбитах, либо уводить их в дальний космос, чтобы они не мешали", - сказал Борисов на лекции для студентов профильных технических вузов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе "Циолковский".

"Мы должны думать о будущем использовании космического пространства и обеспечить экологическую чистоту для будущих поколений", - сказал глава "Роскосмоса".

Ранее сообщалось о разработке космической ядерной установки мощностью до 1 мегаватта. Проект получил название "Зевс". 22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году.

5 апреля генеральный директор Центра Келдыша (предприятие-разработчик "Зевса") Владимир Кошлаков сообщил, что ядерный буксир сможет непрерывно работать в космическом пространстве до 10 лет.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

Роскосмос Юрий Борисов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин скоро получит информацию о базе для windfall tax и определится со ставкой

Завершение строительства Российской орбитальной станции ожидается в 2032 году

Завершение строительства Российской орбитальной станции ожидается в 2032 году

Песков назвал обычной практикой внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

Дата проведения "Прямой линии" с Путиным еще не определена

Дата проведения "Прямой линии" с Путиным еще не определена

Министры обороны России и Китая проведут переговоры в Москве

Министры обороны России и Китая проведут переговоры в Москве

Проверка Тихоокеанского флота будет трехэтапной

Проверка Тихоокеанского флота будет трехэтапной

Минэнерго не увидело оснований для отмены итогов конкурса ДПМ ВИЭ

Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки

Минобрнауки в 2024 году сохранит уровень квот для иностранных студентов

Минобрнауки в 2024 году сохранит уровень квот для иностранных студентов

Ситуация с оформлением грузов на границе РФ с КНР стабилизировалась после кибератаки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });