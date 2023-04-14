В "Роскосмосе" рассказали о космическом буксире, который сможет уводить старые спутники

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Космический ядерный буксир "Зевс", который сейчас создается в России, сможет уводить неработающие геостационарные спутники в дальний космос, чтобы поддерживать "чистоту" околоземной орбиты, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Есть идея использовать этот буксир, в том числе для очистки, по крайне мере, на геостационарных и высокоэлептических орбитах, либо уводить их в дальний космос, чтобы они не мешали", - сказал Борисов на лекции для студентов профильных технических вузов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе "Циолковский".

"Мы должны думать о будущем использовании космического пространства и обеспечить экологическую чистоту для будущих поколений", - сказал глава "Роскосмоса".

Ранее сообщалось о разработке космической ядерной установки мощностью до 1 мегаватта. Проект получил название "Зевс". 22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году.

5 апреля генеральный директор Центра Келдыша (предприятие-разработчик "Зевса") Владимир Кошлаков сообщил, что ядерный буксир сможет непрерывно работать в космическом пространстве до 10 лет.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.