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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Ядерный буксир "Зевс" может быть задействован в российско-китайской лунной программе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ядерный буксир "Зевс", разработка которого сейчас ведется в РФ, может быть задействован в российско-китайской лунной программе в качестве доставщика крупногабаритных грузов на спутник Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Ядерный буксир "Зевс", который мы собираемся к 2030 году на практике реализовать - это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать", - сказал Борисов в среду на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, буксир планируют использовать в доставке крупногабаритных грузов с околоземной на околунную орбиту.

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Ранее сообщалось о разработке космической ядерной установки мощностью до 1 мегаватта. Проект получил название "Зевс". 22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году.

5 апреля генеральный директор Центра Келдыша (предприятие-разработчик "Зевса") Владимир Кошлаков сообщил, что ядерный буксир сможет непрерывно работать в космическом пространстве до 10 лет.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

Роскосмос РФ Китай
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