В Сибирь и на Урал вернулась зима

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы на 8-13 градусов прогнозируется на юге западной Сибири, также зимняя погода будет на Урале. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодные воздушные массы, которые перемещаются сегодня, завтра и в ночь на воскресенье, с севера, будут постепенно смещаться на восток. Очень холодная погода будет сначала на юго-востоке европейской части России, а затем переместится на Урал и на юг западной Сибири. Тут сильнейшее понижение температуры в Омской, Томской, Тюменской областях. Температура будет ниже нормы на 8-13 градусов (...) В Сибирь и на Урал вернулась зима", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на воскресенье в Новосибирской и Омской областях температура будет ниже минус 10 градусов, в Томской области – ниже минус 15 градусов, а в некоторых районах до минус 20. Также холодная погода в Красноярском крае, где в центре края в ночное время температура опустится до минус 30 - минус 25.

"В Екатеринбурге и Челябинске температура будет от 5 до 10 градусов мороза. Там настоящий мороз. И дневные температуры не радуют слух – будет около ноля и только", - сказал Вильфанд.

Кроме того, на Урале и Сибири из-за понижения температуры прогнозируются опасные явления. Так, в пятницу в Челябинской области будет замерзающий дождь, переходящий в снег, а в субботу – сильный снег. Кроме того, прогнозируется гололед и ветер до 20-25 м/с. В Алтайском крае прогнозируются осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. В Красноярском крае ожидается усиление ветра до 25 м/с и снег. Также сильные осадки в виде снега и мокрого снега будут в Хакасии.

Холодная погода также прогнозируется на юго-востоке европейской части России. В Волгоградской и Астраханской областях произойдет заметное понижение температуры до минус 3 градусов, а в Ростовской области до минус 4 градусов.

Кроме того, в Ростовской области, Красноярском крае и в Ставрополье в пятницу и субботу будут сильные осадки. Продолжающиеся осадки в Краснодарском крае, как уточнил Вильфанд, привели к тому, что на некоторых реках уровень воды превысил отметку опасного явления и привел к подтоплению в отдельных населенных пунктах.

Также сильные осадки приведут к тому, что на реках бассейна Кубань прогнозируется достижение опасных отметок по уровню воды.