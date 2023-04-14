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"Газпром" ввел параллельную нитку этанопровода в Татарстане на месте повреждения основной

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты ООО "Газпром трансгаз Казань" ввели в эксплуатацию параллельную нитку вдоль участка основного магистрального этанопровода "Миннибаево-Казань", где в конце марта произошла утечка газа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В кратчайшие сроки специалисты ООО "Газпром трансгаз Казань" проложили и ввели в эксплуатацию параллельную наземную нитку этанопровода на участке 176,27 - 176,67 км вдоль пойменной части основной нитки подводного перехода через реку Каму. В настоящее время ООО "Газпром трансгаз Казань" обеспечивает бесперебойную работу этанопровода", - сказал представитель компании.

Он уточнил, что для проведения ремонта работа этанопровода приостанавливалась в период с 06:30 3 апреля по 07:10 5 апреля.

Разгерметизация этанопровода "Миннибаево-Казань", снабжающего сырьем ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР"), произошла 30 марта в затопленной пойменной части Камы на территории Алексеевского района Татарстана. Со ссылкой на МЧС тогда сообщалось, что понижение давления газа в этанопроводе не планируется.

"Казаньоргсинтез", для которого этан является основным сырьем, на случай изменений в режиме поставки подготовил программу переключений на альтернативное сырье для балансировки загрузки производств.

"Казаньоргсинтез" – один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. Предприятие получает этан с Оренбургского гелиевого завода "Газпрома" и Миннибаевского ГПЗ "Татнефти". Из-за дефицита этана, производство которого в РФ ограничено, "Казаньоргсинтез" перенастроил часть мощностей на пропановое сырье.

Татарстан Газпром трансгаз Казань
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