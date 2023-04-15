Подразделения морской пехоты ТОФ совершают марши в районы сосредоточения

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота РФ совершают в рамках внезапной проверки боеготовности марши в районы сосредоточения, сообщает российское министерство обороны.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности подразделения береговых войск и морской пехоты ТОФ приступили к совершению маршей на штатной технике из пунктов постоянной дислокации в назначенные районы", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в телеграм-канале ведомства.

Военная техника движется в составе колонн по дорогам общего назначения, ее сопровождают экипажи военной автомобильной инспекции, проинформировали в министерстве.

"Воздушное прикрытие движения колонн военной техники осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ", - отметили там.

На всем маршруте передвижения работают специалисты комендантской службы, которые организуют прохождение техники на наиболее сложных участках, говорится в релизе.

"Военнослужащим предстоит преодолеть маршруты протяженностью свыше 200 км и по прибытию в назначенные районы приступить к развертыванию пунктов управления, инженерному оборудованию и маскировке районов сосредоточения войск (сил), - резюмировали в Минобороны РФ.

С 14 апреля проводится внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения с целью наращивания способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.