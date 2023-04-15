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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

МИД РФ сообщил, что россияне не пострадали в результате военных столкновений в Судане

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил, что россиян нет среди пострадавших в результате резкого обострения обстановки в столице Судана Хартуме, где идут вооруженные столкновения.

"Посольство России в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди находящихся в Судане российских граждан нет", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Отмечается, что утром 15 апреля в Хартуме произошли вооруженные столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования.

По поступающей информации, боевые действия с использованием тяжелой техники идут в районе Республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Судана, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы.

Международный аэропорт временно закрыт, заблокированы мосты через реку Нил. Сообщается также об эскалации напряженности в городе Мероэ, находящемся в 500 км к северу от Хартума.

"Происходящие в Судане драматические события вызывают в Москве серьезную обеспокоенность. Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня, - говорится в сообщении МИД РФ. - Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров".

Хартум Судан МИД РФ
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