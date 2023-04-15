Гутерриш призвал стороны конфликта в Судане к диалогу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил боестолкновения между суданской армией и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР).

"Генсек решительно осуждает вспышку боевых действий между СБР и Вооруженными силами Судана. Генсек призывает лидеров этих сторон немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог с целью урегулировать кризис", - говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Помимо этого, подчеркивается, что Гутерриш призывает страны региона "поддержать усилия по восстановлению порядка и возвращению на путь перехода" Судана от военной к гражданской администрации.

Он также предупредил, что дальнейшее усиление напряженности в стране "будет иметь разрушительные последствия для жителей и еще больше усугубит и без того нестабильную гуманитарную обстановку".

Ранее в субботу сообщалось, что в столице Судана Хартуме вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и СБР.