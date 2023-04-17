Комитет Госдумы согласился снизить планируемую ответственность за оборот метанола

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству доработал поправки в Уголовный кодекс в части введения уголовной ответственности за незаконный оборот метилового спирта (метанола) и решил ко второму чтению снизить максимальный срок лишения свободы с 15 лет до 10 лет.

Одновременно комитет решил увеличить штрафы и расширить состав преступления: уголовные сроки могут грозить не только за незаконный оборот метанола, но и за незаконный оборот метанолсодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции.

Доработан законопроект № 154146-8, который в июне 2022 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов. Он уже прошел первое чтение. Второе и третье чтение документа намечено на 18 апреля.

Законопроект вводит в УК статью 234.2 о незаконном обороте метилового спирта (метанола).

За незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку или пересылку метилового спирта предлагалось ввести штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Одобренные ко второму чтению поправки расширяют состав преступления и добавляют, что уголовные сроки могут грозить и за производство, хранение и сбыт метанолсодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции. Предлагается размер штрафа оставить на предложенном ранее уровне, при этом максимальный срок лишения свободы снизить до 4 лет.

В рамках первого чтения предполагалось, что если нарушения совершены группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или повлекли смерть человека, то лишение свободы может составить от 4 до 8 лет. Ко второму чтению утверждена поправка, согласно которой максимальный срок лишения свободы может составить 6 лет, но одновременно вводится штраф в размере до 700 тысяч рублей.

В случае смерти двух или более лиц в первом чтении документа предполагалось, что лишение свободы составит от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Одобренные комитетом поправки предлагают установить максимальное наказание на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.