Госдума ввела уголовную ответственность за незаконный оборот метанола

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые вводят уголовную ответственность за незаконный оборот метилового спирта (метанола) и метанолсодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции.

Документ (№154146-8) в июне 2022 г. внесли в парламент ряд депутатов и сенаторов.

Согласно принятому закону, в Уголовный кодекс (УК) РФ вводится новая статья 234.2 - незаконный оборот метилового спирта (метанола).

Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно сбыт метилового спирта (метанола) либо метанолсодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, если они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

При смерти двух или более лиц возможно лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.