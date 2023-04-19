Новую редакцию Красной книги растений и грибов пообещали издать до конца 2023 года

В последний раз Минприроды обновляло этот перечень в 2005 году

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в Госдуме, что идет работа по обновлению Красной книги растений и грибов, обновленную версию планируется издать до конца 2023 года. Она напомнила, что том о животных уже издан.

В январе глава Минприроды Александр Козлов говорил, что издать новую редакцию Красной книги "Растения и грибы" планируется в 2023-2024 годах. В последний раз список находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов министерство обновляло в 2005 году, перечень животных - в апреле 2020 года.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами. Предусмотренное максимальное наказание - лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. К уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов можно будет привлечь только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.