Минобороны РФ заявило о взятии штурмовыми отрядами еще трех кварталов Артемовска (Бахмута)

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о взятии под контроль еще трех кварталов Артемовска (Бахмута).

"На донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с северной и южной окраин.

"Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач", - сказал Конашенков.

Он заявил, что в районах населенных пунктов Ступочки, Красное (ДНР), а также в северо-западной и центральной частях города Артемовска (Бахмута) пресечены попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.

Кроме того, в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Потери противника за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО "Град", - заявил Конашенков.

Российские военные за сутки сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ в ДНР и два украинских штурмовика Су-25 в Харьковской области и ДНР, сообщил Конашенков.

По его данным, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

В ДНР уничтожены понтонная переправа армии Украины через реку Северский Донец, склад топлива в Константиновке и батальонный командный пункт в Авдеевке.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3776 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8732 танка и других боевых бронированных машин, 1089 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4619 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9617 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель военного ведомства.

По направлениям

Действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в районах населенных пунктов Синьковка и Орлянское в Харьковской области за минувшие сутки, сообщил представитель министерства. По его данным, за сутки на этом направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

"На купянском направлении, - сообщил Конашенков, - ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области".

В районе населенного пункта Двуречная уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ, сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины".

На южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил Конашенков, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой народной республики, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области, сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, в районах населённых пунктов Владимировка и Нескучное Донецкой народной республики (ДНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп".

"За прошедшие сутки потери противника на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б"", - отметил Конашенков.

По его словам, "на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30".

"В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - сообщил официальный представитель Минобороны России.