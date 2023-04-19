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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Минцифры ожидает принятия в весеннюю сессию запрета использовать зарубежное ПО на объектах КИИ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассчитывает на принятие в весеннюю сессию законопроекта о критической информационной инфраструктуре (КИИ), сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Очень надеемся, что законопроект будет в весеннюю сессию внесен и принят", - сказал министр на годовом собрании АРПП "Отечественный софт".

Законопроект о преимущественном использовании всеми субъектами КИИ отечественного ПО в сентябре поручил разработать премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В поручении говорилось, что проект должен устанавливать "требования по преимущественному использованию всеми субъектами критической информационной инфраструктуры отечественных ПО, программно-аппаратных комплексов, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции (с учетом их готовности к массовому внедрению) на принадлежащих им значимых инфраструктурных объектах". Помимо этого, документ должен уточнять полномочия отраслевых ведомств в части отнесения информационных систем к значимым объектам КИИ.

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Как сообщил Шадаев в среду, законопроект наделяет правительство и отраслевые ведомства правом устанавливать перечень критических информационных систем, которые будут относиться к объектам КИИ в каждой отрасли. Кроме того, по каждой отрасли, по каждому виду таких объектов будут определяться предельные сроки перехода на российские решения, сказал министр.

"У нас, к сожалению, проблема с тем, что сами компании определяют, значимый объект КИИ или не значимый. И не всегда подходят к этому процессу добросовестно. А та работа, которая в рамках ИЦК и ЦКР (Индустриальные центры компетенций и Центры компетенций разработки - ИФ) была организована, показывает, что, конечно, мы уже четко понимаем, какие системы для каждой отрасли являются критичными, остановка каких систем может повлиять на функционирование компании", - сказал министр.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу правительства о запрете использования зарубежного ПО на любых объектах КИИ, включая негосударственные. Для этого планируется создать единый каталог и провести категорирование всех значимых объектов КИИ. Как пояснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сроки вступления запрета на зарубежное ПО для различных отраслей и типов информационных систем будет устанавливать правительство, причем эти сроки должны быть синхронизированы со сроками готовности к массовому внедрению соответствующих отечественных решений.

Аналогичный запрет уже действует для госзаказчиков - с 31 марта 2022 года указом президента им запрещено закупать иностранный софт для объектов КИИ, а полностью отказаться от его использования они должны с 1 января 2025 года.

Максут Шадаев Минцифры РФ
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