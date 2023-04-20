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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Минпромторг предложил ввести балльную оценку локализации смарт-карт

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил распространить балльную систему оценки уровня локализации на карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) и средства радиочастотной идентификации (RFID-метки).

Одновременно министерство предлагает сделать обязательным использование смарт-карт отечественного производства российскими компаниями.

Министерство подготовило такие изменения в постановлении правительства № 719 от июля 2015 года (регулирует подтверждение производства продукции на территории России через балльную систему), проект опубликован на regulation.gov.ru.

Введение балльной системы в отношении смарт-карт и RFID-меток "направлено на реализацию механизма импортозамещения иностранной продукции и поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции, используемой в том числе в платежной инфраструктуре, а также в инструментах дистанционной идентификации товаров", говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Проектом также вводится требование "об использовании предприятиями-производителями радиоэлектронной продукции, не находящимся под иностранным контролем, интегральных схем первого и второго уровня российского производства".

"Данная мера применяется с целью повышения уровня национальной безопасности, а также усиления контроля над развитием радиоэлектронной промышленности в Российской Федерации", - отмечают в Минпромторге.

В материалах министерства приводится перечень основных российских производителей смарт-карт, радиочастотных меток и интегральных микросхем для их производства, продукция которых после утверждения проекта постановления будет соответствовать требованиям для признания отечественной. Всего в перечне 19 компаний: ООО "Смарт Системз", АО "Гознак", АО "Розан Файнэнс", ООО "Полиграф-Защита СПБ", ООО "Первый печатный двор", АО "Нова-кард", ФГУП "НТЦ Атлас", ООО "Алиот", ООО "Орен-карт", ООО "ВДМ-Груп", ООО "Знак", ООО "Ру-СИМ", АО "Ангстрем", АО "Микрон", ООО "Альфа-Силтек", ООО "РСТ-Инвент", ООО "НМ-Тех", АО "НИИМЭ" и ООО "КМ-211".

Минпромторг
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