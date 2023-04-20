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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

В Калининграде на горевшем складе потушили открытый огонь

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Калининграде пожарные потушили открытый огонь на одноэтажном складе, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Калининградской области.

"В 14:50 открытое горение ликвидировано. В настоящее время ведется проливка конструкций", - сказали в ведомстве.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 10:40. Одноэтажное здание склада из сэндвич-панелей горело по всей площади - 1200 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Из здания пожарные вывели трех человек, а также вынесли пять пропановых баллонов.

По данным местных СМИ, склад расположен на территории на территории бывшего пивоваренного завода "Остмарк".

Калининград МЧС Остмарк
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